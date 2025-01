TikTok sur le point d'être banni aux États-Unis

La Cour suprême américaine a voté à l'unanimité ce vendredi l'entrée en vigueur d'une loi fédérale interdisant TikTok aux États-Unis, à compter de dimanche 18 janvier, à moins que l’entreprise chinoise ne vende sa filiale américaine.





Un risque pour la sécurité nationale américaine



La haute juridiction estime que la distribution du réseau social chinois aux États-Unis, qui compte près de 170 millions d’utilisateurs américains, fait courir pour la sécurité nationale du pays.



Si l’application TikTok ne devrait pas disparaître des téléphones des utilisateurs déjà inscrits, une fois la loi entrée en vigueur, il ne sera plus possible de la télécharger et les mises à jour ne seront pas disponibles.** Le ministère de la Justice estime que cette mesure rendra l'application inutilisable à termes.



La décision intervient alors que Donald Trump s'apprête à réinvestir la Maison Blanche. Conscient de la popularité de TikTok et alors qu'il compte près de 14,7 millions de followers sur l'application, le président élu a promis de négocier une solution afin suspendre la loi interdisant le réseau social.







Sur son propre réseau social Truth Social, Donal Trump a récemment déclaré que l'avenir de TikTok aux États-Unis ferait partie des sujets abordés lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping.