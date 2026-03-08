Tivaouane endeuillée- Petite fille de Serigne Babacar, Sokhna Aida Yacine Sy n'est plus !

Inna lillah wa inna ilayhi raaji'uun ! ( Nous sommes à Allah et vers Lui nous retournons! )



Dakarposte a appris que Sokhna Aida Yacine Sy a tiré sa révérence. Il nous revient que c'est une fille de Serigne Sidy Ahmed Sy et petite-fille de Serigne Babacar Sy RTA.



La cérémonie de levée du corps a eu lieu cet après midi mosquée de Mbott à Dakar. La regrettée Sokhna Aida Yacine Sy a été inhumée au cimetière musulman de Yoff aux côtés de son défunt père, Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn Serigne Babacar Sy RTA.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie biologique éplorée, à la famille religieuse de Tivaouane, notamment au Khalif Général Serigne Babacar Sy Mansour, et à la communauté tidiane.



Qu'Allah accueille la défunte dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!