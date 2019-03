Tivaouane endeuillée...Serigne Maodo ibn Serigne Hady Touré rappelé à Dieu

Encore la grande faucheuse, serait-on tenté de dire! En effet, nous tenons de sources proches de la chapelle religieuse de Tivaouane que Serigne Maodo Touré ibn Serigne Hady a tiré sa révérence.



Aux dernières nouvelles, il était souffrant depuis un bon bout de temps.



Pour la gouverne de ceux qui ne connaissent pas feu Serigne Hadi Tourè, il est né dans une famille de lettrés. En effet, son père Cissa Touré a fréquenté le séminaire de Ndiarndé et du coté maternel, il est petit fils de Khali Madiakhaté Kala.



Après avoir étudié le Coran sous la férule du père, il quitte son village natal de Fass, fondé par son père pour suivre les cours d'El Hadj Malick SY à Tivaouane. Doté d'une intelligence vive et d'une mémoire prodigieuse, il ne tarda pas à assimiler auprès du doyen de l'Université de Tivaouane (Maodo) un grand nombre de disciplines: exégèse coranique, droit musulman, littérature arabe orientale comme hispano maghrébine, les mathématiques et l'astronomie.



Savant et professeur, Sérigne Hadi était aussi poète. Ses poèmes en wolof fort célèbres sont souvent chantés mélodieusement dans les veillées religieuses tidjanes qui ne connaît cet air : "tijan bi bul xooti wormay diiné ji... " ? Ce chantre du prophète Mohamed (PSL) et de son maître Cheikh Tidjani est l'auteur d e travaux en astronomie et en mathématiques réputés. Il a mis au point une horloge et établi un mode de calculs qui permettent de prévoir par exemple " le jour de la Tabaski en l'an 2000" ( comme il promettait de le dire au professeur Amar Samb de l'IFAN, en 1969). Ces ouvrages dans ce domaine peuvent être consultés à l'IFAN.



Soufi austère, son école avait une réputation de rigueur implacable. Il compte parmi ses disciples Aboul Aziz Dabakh à qui il a dédié un panégyrique en wolof, son diwan ( recueil de poèmes) est riche de cinquante huit pièces. Ce poète de talent excellait dans tous les domaines de la poésie, il a même écrit, pour rendre grâce à Dieu de ses bienfaits: " Je compose ce que je veux en poésie sur n'importe quel mètre avec n'importe quelle rime.





Dakarposte présente ses condoléances à toute la famille de Seydi Haj Malick Sy, à la fratrie Touré bref à toute la Ummah Islamique!