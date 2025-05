Togo : Savi de Tové élu président de la République par le Congrès

Jean-Lucien Savi de Tové est devenu ce samedi 3 mai le nouveau président de la République togolaise, élu par le Parlement réuni en Congrès conformément à la nouvelle Constitution.



L’ancien ministre a recueilli la totalité des 150 voix parlementaires et a immédiatement prêté serment devant les deux chambres.



Figure historique de la politique togolaise, Savi de Tové, né le 7 mai 1939 à Lomé, a notamment occupé le poste de ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (2005-2007) et celui de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères dans les années 1960, aux premiers temps de l’indépendance.



Sa candidature, présentée par le groupe parlementaire Union pour la République (UNIR), le parti au pouvoir, est intervenue quelques heures après la nomination de Faure Gnassingbé comme président du Conseil, organe qui concentre désormais l’essentiel du pouvoir exécutif.



La nouvelle Constitution togolaise prévoit pour le président de la République un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Dans cette architecture institutionnelle réformée, sa fonction devient essentiellement symbolique : il incarne l’unité nationale et assure la représentation du pays sur la scène internationale.



Cette élection marque une étape décisive dans la transition vers le régime parlementaire au Togo, restructurant en profondeur l’équilibre des pouvoirs au sommet de l’État.



















AC/Sf/APA NEWS