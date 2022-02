" Tong-tong" sur les primes des Lions – Des fédéraux, le ministère du Sport et le son collègue Abdoulaye Seydou Sow s’offrent gracieusement quelques millions et ...

Le président de la République a été très généreux avec les Lions, champions d’Afrique de football. Outre une prime de 50 millions pour chacun, il leur a offert des terrains.

Mais ce que les Sénégalais ne savaient pas, c’est que ces primes n’ont pas été seulement pour les joueurs. Car, sur les 52 bénéficiaires, les 49 sont sous la tutelle directe de la Fédération sénégalaise de football (FSF) tandis que les 03 autres travaillent au ministère des Sports. Il s’agit du ministre des Sports, Matar Ba lui-même, son Directeur de la Haute compétition Léopold Germain Senghor, frère du patron de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, et le DAGE dudit ministère, Mamadou Ngom Niang. Qui plus, dakarposte a appris que le ministre Abdoulaye Seydou Sow a bénéficié du "tong-tong". À quelles fins? Nos langues au chat.

Du côté de la FSF, outre les joueurs convoqués auxquels il convient d’ajouter l’entraîneur Aliou Cissé et son staff, il y a encore l’incontournable Augustin Senghor, son garde du corps Aziz, Kara Thioune, chargé de la Com et beau-frère de Fatimata Samoura, Secrétaire générale de la Fédération internationale de football association (FIFA), des policiers de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), préposés à la sécurité de la délégation, Amadou Kane le patron de l’Organisme national des activités de vacances (ONCAV), le ministre de l’Urbanisme (et toujours membre de la délégation !) Abdoulaye Sow entre autres.

Me Augustin Senghor, se taille la part du lion car il a bénéficié également des primes et indemnités de la Confédération africaine de football dont il est le vice-président.

Pourtant, aussi bien le ministre Matar Ba que deux membres de la FSF en l’occurrence Augustin Senghor et le ministre Ablaye Sow avaient quitté le Cameroun lors de la compétition pour venir battre campagne lors des législatives. Pourquoi ont-ils bénéficié de ces primes qu’ils ne méritent pas ? Ceci est un scandale qu’il convient de dénoncer avec vigueur.









