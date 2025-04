Touba : Démantèlement d’un réseau de pirates de comptes mobile Wave et Orange money

La brigade de recherches (BR) de la gendarmerie de Touba a récemment mis fin aux activités illicites d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de téléphones portables et le piratage de comptes Wave et Orange Money. L’opération, saluée pour sa précision, a été rendue possible grâce à une étroite collaboration entre les forces de l’ordre et les opérateurs téléphoniques.



Le cerveau présumé de la bande, un individu connu sous le pseudonyme de « Mara », de son vrai nom M. Sylla, opérait avec plusieurs complices. Ensemble, ils auraient dérobé au moins cinq téléphones portables et subtilisé plus de 1 186 000 FCFA via des transactions frauduleuses sur les portefeuilles électroniques de leurs victimes.



Tout a commencé lorsqu’Orange Finances Mobiles Sénégal a déposé une plainte contre X après avoir enregistré une recrudescence de réclamations liées à des retraits non autorisés. Alerté, le major Diatta, commandant de la BR de Touba, a immédiatement enclenché une opération de traque ciblée.



Les premiers indices ont conduit les enquêteurs jusqu’à I. Diop, en possession d’un téléphone contenant plusieurs cartes SIM appartenant aux victimes. Lors de son audition, il a avoué avoir agi sur instruction de « Mara », qui lui fournissait les cartes pour effectuer les retraits illégaux.



L’enquête a par la suite permis l’arrestation de trois autres complices : le chef du réseau M. Sylla alias “Mara”, A. Ba, et M. Diop. Parmi les personnes lésées figure M. D., à qui deux téléphones et 165 000 FCFA ont été subtilisés, et Mme S. A. Mbacké, dont l’iPhone 14 Pro Max et un montant totalisant 1 021 000 FCFA ont été volés.



Fait encore plus inquiétant, les enquêteurs ont découvert l’implication d’un employé d’un opérateur téléphonique, dont l’identité n’a pas encore été révélée. Selon les aveux des suspects, cet agent leur aurait transmis des informations sensibles permettant d’accéder plus facilement aux comptes des victimes.



Les suspects sont actuellement entre les mains de la justice, tandis que l’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau et identifier tous les complices impliqués.

















































Le Soleil