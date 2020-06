Touba : La police arrête un dealer de 56 ans avec 1 kg de chanvre indien

La police de Gouye Mind a saisi 1 kg de chanvre indien. Le trafiquant est un vieil homme de 56 ans. D’après le commandant Moussa Faye, il faisait la navette entre Ndindy et Mbacké Baari.

«Nous avons reçu comme information qu’il y a un vieux qui faisait un trafic de chanvre indien. C’est un vieil homme qui est né en 1964. Il vendait du chanvre indien et nous avons fait des investigations pour l‘identifier. Nous l’avons suivi un bon moment avant de procéder à son arrestation. Il faisait la navette entre Ndindy et Mbacké Baari, afin de ravitailler ses clients. Nos éléments l’ont suivi discrètement, et lors de son arrestation, le vieux avait en sa possession 10 cornets de chanvre. A partir de là, nous avons fait une perquisition à son domicile où nous avons trouvé 1 kg de chanvre indien et 7 autres cornets. C’est par la suite que nous l’avons reconduit au commissariat. Malgré son âge avancé, c’est un grand dealer», renseigne le commandant Faye sur iRadio.