Touba activée pour la libération de Luc Nicolaï !

Ce, aux fins "d'intervenir au nom et pour le compte de Luc pour qu'il soit libéré car, vous savez mieux que moi qu'il a des engagements à honorer"



Et, notre interlocuteur de conclure : "j'ose espérer que ces guides religieux, dont certains ont bénéficié de ses largesses, vont au moins, voler à son secours"



Quoi qu'il en soit, aux dernières nouvelles, Luc Nicolaï a été transféré ce vendredi à la citadelle de Mbour où sauf revirement il va purger sa sentence.



Pour rappel, en juillet dernier, la Cour suprême avait confirmé la décision de la Cour d’appel de Saint-Louis qui avait condamné Luc Nicolaï à 5 ans dont 1 avec sursis.



Le promoteur avait été condamné pour détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds.



La Cour suprême avait néanmoins infirmé le jugement sur les intérêts civils. Il devrait allouer, en compagnie de Djibrine Diop et de Abdou Khadir Kébé, à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach 300 millions F Cfa.



La juridiction supérieure avait ensuite décerné un mandat d’arrêt contre lui.