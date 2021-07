Touba endeuillée- Le représentant du Khalif à Matam, Serigne Fallou Mbacké, n'est plus !

"Inna lillah wa inna ilayhi raaji'uun". Souvenons-nous de Lui, Allah, dans l'épreuve et aussi de la fin ultime de toute chose.

Dakarposte a appris que le représentant du khalif général des mourides dans la région de Matam, en l'occurrence Serigne Fallou Mbacké, a tiré sa révérence.



Il nous qu'il s'est éteint, ce vendredi matin, au Maroc. Opérateur Économique établi au Fouta depuis plusieurs décennies, Serigne Fallou est un "Foutanké" de souche.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à Serigne Mountakha Mbacké, à la famille éplorée du défunt et à toute la Oumah Islamique.





Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste!







