Tournée d'Emmanuel Macron en Asie : la France et l'Indonésie annoncent un nouveau partenariat culturel

À l'occasion d'une visite officielle en Indonésie, Emmanuel Macron a signé jeudi "un nouveau partenariat culturel" avec Jakarta, qui mettra l'accent sur la préservation du patrimoine culturel et le développement des ressources humaines.

Le nouveau pacte prévoit également la promotion de produits culturels tels que les films, la musique et les textiles, et encouragera la collaboration entre les institutions culturelles des deux pays.

"Nous souhaitons renforcer le dialogue culturel entre les deux nations, notamment en impliquant les jeunes générations et les praticiens de la culture contemporaine", déclare le ministre indonésien de la Culture, Fadli Zon.

Ce dernier ajoute que l'accord couvrira le développement des musées et la numérisation des archives et servira de "cadre opérationnel pour mettre en œuvre la vision culturelle" des dirigeants des deux pays.





Parmi les initiatives prévues dans le cadre de l'accord figurent un laboratoire cinématographique franco-indonésien et le centre culturel de Borobudur. "Grâce à une approche inclusive, nous espérons générer une valeur ajoutée culturelle et économique pour nos nations", indique Fadli Zon.



Deuxième étape de la tournée d'Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est



L'accord a été signé alors que le président français achevait sa visite d'État en Indonésie, qui s'est terminée par une visite du temple de Borobudur, l'un des plus grands monuments bouddhistes du monde, aux côtés de son homologue indonésien Prabowo Subianto.





Le dirigeant français est arrivé mardi soir en Indonésie avec la première dame Brigitte Macron, pour la deuxième étape de sa tournée officielle d'une semaine en Asie du Sud-Est.

À son arrivée, Emmanuel Macron a eu des mots chaleureux pour le dirigeant indonésien, le décrivant comme un frère et "un grand ami".





La coopération militaire entre l'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, et la France s'est développée depuis 2019, lorsque Prabowo Subianto est devenu ministre de la Défense.





Des accords de 17 milliards d'euros entre Paris et Jakarta





Mercredi, les deux dirigeants avaient déjà annoncé la signature d’accords de coopération entre l’Indonésie et la France "qui représentent au total 17 milliards d’euros", selon l'Élysée.



Ceux-ci comprennent une commande de 42 avions de combat français Dassault Rafale par Jakarta, dont la première livraison est attendue au début de 2026.

L'Indonésie a également annoncé l'achat de deux sous-marins français Scorpène Evolved et de 13 radars d'interception de contrôle au sol Thales.



Le ministre indonésien de la Défense, Sjafrie Sjamsoeddin, a déclaré aux journalistes après avoir accueilli Emmanuel Macron que la visite du chef de l'État visait à renforcer "la coopération en matière de défense entre l'Indonésie et la France".



En début de semaine, Emmanuel Macron avait également annoncé la signature de plusieurs accords avec le Vietnam, dont une vente de 20 avions Airbus A330neo à VietJet, une compagnie aérienne privée vietnamienne à bas prix.



Emmanuel Macron a quitté l'Indonésie jeudi après-midi pour Singapour où il prononcera vendredi le discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue, le plus grand forum asiatique sur la défense.