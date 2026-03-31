Traduite en justice, une voiture de Sosso Thiam saisie !

C'est connu: une saisie de voiture par un commissaire de justice (appelé huissier) pour dette impayée est une procédure forcée basée sur un titre exécutoire.



Dakarposte, qui a ébruité ce que d'aucuns appellent prosaïquement l'affaire Sosso Thiam, est en mesure de révéler qu'elle s'est fait saisir une une voiture (BMW).



En effet, un commissaire de justice, muni d'un titre exécutoire (décision de justice) s'est présenté chez elle aux fins de saisir sa bagnole.



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, dakarposte écrivait que la dame répondant au nom de Sosso Thiam est trainée en justice pour non-respect d'un engagement concernant une voiture noire de type Mercedes .



En somme, face à son refus de payer le reliquat de la caisse qu'elle conduit d'ailleurs, le sieur A. D., qui a épuisé les recours de recouvrement amiable, a finalement engagé une procédure de recouvrement judiciaire. .



La procédure inclut, nous revient-il, entre autres, une mise en demeure, une injonction de payer, et potentiellement la saisie du véhicule aux fins de forcer le règlement de la somme de 4.000.000 francs CFA.



Ayant effectué un premier versement, elle tarde à payer le reliquat. Elle est donc poursuivie en justice par le créancier.



Affaire à suivre...









