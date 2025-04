Trafic de civelles : un poisson à 3,2 millions FCFA le kilo traité dans un entrepôt clandestin à Dakar

Un vaste réseau de trafic international de civelles, des alevins d’anguilles menacés, mais très recherchés en Asie, a été démantelé à Nantes. Selon Les Echos, treize personnes ont été arrêtées lors d’une opération conjointe de l’Office national anti-fraude et de l’Office français de la biodiversité. Le réseau opérait entre la France et l’Asie, en passant par Dakar, où un entrepôt clandestin contenant une vingtaine de bassins d’élevage a été découvert.



Les trafiquants chinois y rebaptisaient les « Anguilla Anguilla », interdits à l’export hors UE, en « Anguilla Mossambica », une espèce non protégée, permettant l’envoi mensuel d’une tonne d’alevins vers Hong Kong. Vendues jusqu’à 500 euros/kg en France (320 000 F CFA) et 5 000 euros/kg en Asie (3,2 millions F CFA), les civelles transitaient initialement dans les valises de voyageurs malaisiens. Trois d’entre eux ont été interpellés à Roissy avec 55 kg répartis dans neuf valises.













































