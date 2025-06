Trafic de documents administratifs : Un commerçant arrêté avec des passeports et des cachets de diverses institutions

Un commerçant nommé Aly Cissé, impliqué dans un vaste réseau de falsification de documents administratifs, a été arrêté, ce 25 juin, par les éléments du commissariat de Pikine-Guédiawaye. L’opération a permis la saisie de nombreux éléments compromettants.





Dans son véhicule, les policiers ont trouvé 12 laminats de sécurité pour passeports, un acte de vente du véhicule, deux actes de vente de terrains au nom de S. Sow ainsi qu’un téléphone portable.



La perquisition de son domicile, situé à Tivaouane Peulh, approuvée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Souleymane Dicko, a permis de découvrir 23 passeports, dont 15 sénégalais, deux imprimantes, une machine de plastification, un massicot, un onduleur ainsi que 20 cachets de divers pays et institutions. Parmi ces cachets, figurent ceux de Lisbonne (deux cachets “Arrivée/Départ”), Roissy Charles de Gaulle, Madrid, trois cachets Lisboa, un de l’ambassade du Sénégal à Rome, un en espagnol, deux en allemand, trois en arabe, un de la préfecture de l’Eure (France), un du ministère de l’Économie et des Finances, et un de l’ambassade du Portugal.



Les éléments du commissaire Séghane Ndiaye ont également saisi neuf tampons dateurs, un tampon numéroteur, deux clés de connexion Orange/Expresso, cinq encreurs, deux téléphones portables non fonctionnels, six bâtons de colle, deux correcteurs blanco, un pistolet factice, un groupe électrogène neuf encore emballé, trois machettes neuves et plusieurs lots de papier vierge de couleur beige et rose.



Selon Lesoleil.sn, Aly Cissé a, lors de son interrogatoire, reconnu les faits. Il a expliqué avoir acheté les passeports expirés à 10 000 F CFA l’unité auprès d’un certain Boy Diop, basé à Saint-Louis, avant de les falsifier en modifiant les données et en apposant de nouveaux laminats. Les documents étaient ensuite revendus à 20 000 F CFA à des Sénégalais de la diaspora confrontés à des difficultés administratives. Le matériel a été consigné pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit.





















































Walf