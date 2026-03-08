Trafic de drogue : Neuf ballots de cannabis interceptés à Mbao

La brigade maritime des douanes de Mbour, qui fait partie de la subdivision du littoral Sud de la Direction régionale des unités maritimes, a confisqué 290 kg de cannabis. La substance illicite, emballée en neuf ballots, a été acheminée dans une petite embarcation de pêche.



L’interception s’est produite le 2 mars 2026 aux alentours de 5 heures, près de Mbao (Dakar). On estime que la valeur des 290 kg de cannabis saisis s’élève à 29 millions de F CFA.































































Walf