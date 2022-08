Trafic de drogue à Pikine : 2 dealers tombent dans la nasse de la police avec 2 kg

Suite à l'exploitation d'un renseignement, les éléments du commissariat de Pikine ont porté un coup dur au milieu interlope, avec le démantèlement d'un réseau de trafic de chanvre indien. Ainsi, les hommes du commissaire Mame Arona Bâ ont pris, hier dimanche vers 18 h, deux dealers avant de saisir 2 kg et 4 cornets de drogue, selon des sources de Seneweb. Détails !



Ayant eu écho de la présence d'individus qui s'adonnent à la consommation et au trafic de chanvre indien aux alentours du terrain de basket de Dalifort, les limiers de Pikine ont débarqué sur les lieux en toute discrétion.



Après une filature, les éléments de la brigade de recherches ont interpellé deux individus qui avaient dissimulé 4 cornets de chanvre indien sous les bancs publics.



La perquisition effectuée chez le dealer A. T. Sow s'est soldée par la découverte de 2 kg de chanvre indien. Interrogé par les enquêteurs, cet électricien domicilié à Dalifort a reconnu la paternité de la drogue saisie. Selon lui, il avait acquis le produit prohibé à Diaobé, en vue de le revendre.



Toutefois, son compère I. Diallo a tenté de nier son implication dans ce trafic de drogue. Mais cet indélicat tailleur n'a pas convaincu les enquêteurs, selon des sources de Seneweb.



Ainsi, le trafiquant de drogue A. T. Sow et son "lieutenant" I. Diallo ont été placés en garde à vue.