Trafic de drogue à Yarakh : deux individus interpellés

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de la Division opérationnelle de l’OCRTIS, a mené une opération, le mardi 2 juillet 2025, qui a abouti à l’interpellation de deux individus à Yarakh, près du service des mines.



L’un des suspects est de nationalité sénégalaise et l’autre étranger. Lors de cette opération, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de 5 kg de chanvre indien, de plusieurs téléphones portables, d’espèces en numéraire, ainsi que de deux engins : un scooter et une moto.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue et sont accusés de plusieurs faits graves, dont l’association de malfaiteurs, la détention de drogue en vue de trafic, ainsi que l’aide ou l’assistance à une entreprise de trafic illicite. Cette opération fait partie des efforts continus des autorités sénégalaises dans leur lutte contre le trafic de stupéfiants, soulignant leur détermination à démanteler les réseaux criminels liés aux substances illicites dans la région.























































Le Soleil