Trafic de visa à l'Aibd : L'agent de police Pape Mandigou Ndiaye inculpé, ses avocats fustigent...

L'agent de Police Pape Mandigou Ndiaye a été inculpé par le juge d'instruction de Mbour. Il est inculpé de trafic de migrants, association de malfaiteurs, escroquerie.

Cependant, les avocats fustigent le fait que les minutes du procès-verbal d'enquête établis par la gendarmerie de l'aéroport international Blaise Diagne soient parcourus par la presse.

Me Mouhamadou Moustapha Dieng, avocat à la Cour, explique : "Nous les avocats de la défense et même le juge d'instruction de Mbour n'ont pu prendre connaissance du dossier que ce matin vers 10h, 11h. Nous pensons que ceci constitue une violation de la présomption d'innocence des droits de la défense et même du secret professionnel. Le procès-verbal établi de manière contradictoire par la gendarmerie de l'Aibd est entaché de nullité parce qu'aucun des avocats constitués pour les six personnes qui comparaissent aujourd'hui devant le juge d'instruction malgré leur demande n'a pu avoir l'assistance d'un avocat".