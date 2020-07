Trafic humain, prostitution: Le commerce de la chair fraîche envahit le pays

Piégées, trahies et abandonnées à de véreux trafiquants humains qui les prennent pour de la marchandises, de jeunes filles originaires de pays anglophones d'Afrique finissent leurs rêves comme prostituées dans les zones du nord-est du Sénégal, relate "Kritik".



Le mal de Khossanto s'est déplacé dans les zones urbaines du pays et , désormais, les réseaux pullulent dans les villes touristiques et attractives, avec à la manoeuvre, des proxénètes et entremetteurs qui ont la même réputation que les marchands d'esclaves.