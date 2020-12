Trafic sexuel à Kédougou : Des filles vendues entre 1 et 2 millions dans les sites d'orpaillage

Le trafic de femmes, à des fins d'exploitation sexuelle, est une triste réalité dans les sites d'orpaillage de Kédougou.

Selon L'Observateur, des femmes et des filles, victimes de ce trafic d'êtres humains, sont achetées et vendues à des prix qui varient entre 1 et 2 millions Fcfa.

La Guinée, le Nigéria, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les principaux pays d'enrôlement des femmes prostituées.

Elles logent dans des maisons prises en location par les proxénètes à raison de 400 000 ou 450 000 Fcfa le mois.

Et chaque jour, après des passes interminables, chaque fille de joie verse 200 000 Fcfa.