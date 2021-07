Traîné dans la boue, accusé de promouvoir l'homosexualité, Waly Seck constitue un pool d'avocats pour engager des poursuites judiciaires ...

Que les détracteurs, ceux-là qui accusent à tort le jeune chanteur Waly Seck se le tiennent pour dit. Des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort que l'illustre fils du regretté Thione Ballago entend se défendre.

En clair, Waly Seck a constitué ce lundi 5 Juillet 2021 un pool d'avocats aux fins de traduire en justice ses pourfendeurs tapis dans l'ombre.

Et, croyez-en nos radars, il s'est attaché les services de procéduriers aguerris du barreau de Dakar. Parmi eux, Me Bamba Cissé, Me Abdou Dialy Kane, Me Souleymane Soumaré, et Me Alioune Badara Fall.



Aux dernières nouvelles, le pool d'avocats va à tire-d'aile engager des poursuites judiciaires contre tous ceux qui ont accusé Waly Seck de promouvoir l'homosexualité.



"Vous n'êtes pas sans savoir que de fausses accusations sont portées contre Waly et ça nuit grave à sa réputation. C'est donc tout à fait normal qu'il engage des poursuites pour diffamation. Pourquoi vise t'on Waly tout le temps? Pourquoi dérange t'il autant? Pourquoi cherche t'on à détruire son image? C'est vraiment mesquin. C'en est fini, dorénavant, il n' y aura plus d'accusation gratuite. Je vous dis, tous les articles diffamatoires publiés sur les réseaux sociaux, sur facebook, dans la presse écrite, "on line" etc sont recensés et les auteurs répondront devant la justice. Nous avons fini d' enregistrer l’URL sur chaque article en ligne non sans faire des captures d’écran des différentes publications. Nous avons ensuite appelé un huissier afin de constater les innombrables articles diffamatoires.

Les preuves réunies vont servir de base à l’engagement de poursuite pour diffamation. Vous verrez la suite incha Allah.

J’espère qu’ils auront le courage de répondre devant la justice. On réclame des preuves à ses oiseaux de mauvais augure" fait savoir Ndiaga Samb dit Ndiaga Euros imprésario de l'artiste