Traits de caractère du défunt ABC, anecdotes, ... Abou Abel Thiam vide son sac (VIDÉO)

Comme il fallait s'y attendre, les réactions de tous bords politiques sont nombreuses depuis la mort inattendue de Me Alioune Badara Cissé.

Une perte qui a surtout emplit l'APR de tristesse, particulièrement le fameux " Groupe de la Case", qui se retrouvait, loin des indiscrets, chez le chef de file du parti marron, à l'époque niché en plein coeur de la capitale Sénégalaise .



Dans cette vidéo capturée par la rédaction de dakarposte, notre confrère Abdou Abel Thiam retrace de manière succinct le parcours politique de Me Alioune Badara Cissé au sein de l'APR.



Abou Abel revient sur quelques épisodes qui ont conduit l'actuel chef de l'Etat à la course au convoité Palais de l'avenue Roume. Il a insisté sur la dimension humaine assez exceptionnelle de l'illustre disparu,Me Alioune Badara Cissé . Qui a été l'avant-garde du combat pour l'avènement aux manettes du pouvoir Exécutif du Président Macky Sall. Parmi les épisodes marquants, il cite les réunions qu'ABC dirigeait en l'absence quelquefois de leur chef de file.



Etreint par l'émotion, apparement nostalgique, Abou Abel Thiam, également membre fondateur de l'APR, exprime ce qu'il a sur le coeur, rendant un hommage reconnaissant à ABC.



