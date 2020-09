Transfert : Pape Matar Sarr quitte Génération Foot pour le FC Metz.

À 18 ans, le jeune milieu de terrain sénégalais, Pape Matar Sarr, a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz. Le Thiessois qui n'en finit plus de surprendre les observateurs de par sa précocité et sa maturité dans le jeu, va franchir un palier de taille dans l'élite Française.

Avec la convention existante entre Génération Foot et le FC Metz, le jeune Sarr va suivre les traces de Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Ibrahima Niane, Habib Diallo entre autres...