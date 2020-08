Transfert des 3.050 Tonnes de Nitrate d’ammoniac du Port à Diamniadio : le ministère de l'environnement dit niet… ces trois niveaux de conservation à respecter

Le transfert des 3.050 tonnes de nitrate d’ammoniac présentement exposés au Port de Dakar vers Diamniadio se fera-t-il un jour ? Si la question se pose c’est que Dakaractu détient des informations crédibles tendant à croire que le ministère de l’environnement s’opposerait à ce transfert. En effet, la Direction du Port de Dakar avait annoncé à travers un communiqué que le propriétaire de la cargaison exposée au niveau du Mole 3 du Port de Dakar dédiée aux marchandises du Mali avait reçu une mise en demeure pour procéder à l’enlèvement du tonnage restant. Ce dernier aurait déjà trouvé un entrepôt à Diamniadio et devrait travailler avec le ministère de l’Environnement pour avoir l’agrément en vue d’enlever instamment cette cargaison. Ce qui sans nul doute ne se fera pas. Les raisons avancées sont « environnementales », nous dit-on sans plus.



Seulement, les derniers évènements de Beyrouth ont mis la peur au ventre à de nombreux sénégalais mais le produit existe depuis longtemps et en grande quantité au Sénégal. Nous avons cherché à en savoir un peu plus sur cet oxydant puissant pourtant utilisé très souvent dans le domaine de la climatisation, mais aussi de l’agriculture comme engrais chimique. Et selon notre interlocuteur bien au fait du maniement de ces produits dangereux, ce qu’il faudrait d’abord savoir c’est qu’elle est la qualité du produit au Port. Ensuite voir les trois niveaux que sont « la sécurité, la conservation et la manipulation » de la marchandise.



« Tous les produits ont des propriétés qui leur sont propres, c’est la manipulation seulement qui peut empêcher toute catastrophe », rassurera t’il. « Le nitrate d’ammoniac est utilisé depuis longtemps par la Sonacos, mais le problème n’est pas le nitrate en tant que tel, mais ce qui pourrait favoriser son explosion c’est-à-dire que le produit soit près d’un combustible ». Si on respecte les normes de conservation il n’y a aucun problème, nous dira-t-il enfin.