Transferts | Pourquoi le Paris Saint-Germain doit foncer sur Geovany Quenda (Sporting CP)

On ne sait pas si Luis Campos sera toujours l'un des architectes du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ce dont on est certain, en revanche, c'est que l'actuel conseiller sportif du champion de France connaît (très) bien Geovany Quenda. Et l'apprécie. Il y a quelques jours, nos confrères de L'Equipe révélaient un intérêt du club de la capitale pour l'une des dernières révélations du foot portugais.





Cela pourrait ressembler à un caprice, au premier abord : Quenda est un gaucher évoluant sur l'aile droite, exactement comme Ousmane Dembélé, intouchable aux yeux de Luis Enrique. Le joueur né en Guinée-Bissau est lui aussi un dribbleur redoutable, "un joueur de magie capable d'apporter du déséquilibre et de la qualité technique", selon son sélectionneur Roberto Martinez, mais son expérience est encore plus que limitée.





Après tout, Quenda a signé son premier contrat pro il y a à peine plus d'un an et n'a disputé qu'une vingtaine de matches en professionnel. Mais au-delà de ses capacités d'élimination très au-dessus de la norme, le garçon de 17 ans a convaincu l'exigeant Ruben Amorim dans bien d'autres domaines. "Il est très talentueux, très mature et il comprend le jeu comme un adulte", confiait le nouveau coach de Manchester United à son sujet, l'été dernier, sur Sporting TV.



Quenda, une maturité "pas normale"



Même si sa marge de progression est énorme, en particulier lorsqu'il doit finir une action - tiens, tiens - l'international espoirs portugais épate par son investissement et sa faculté à comprendre certains enjeux tactiques. Au Sporting, beaucoup estiment que "ce n'est pas normal" pour un joueur de son âge, disputant sa première saison en tant que titulaire à ce niveau.







C'est précisément la raison pour laquelle Amorim n'a pas hésité à l'installer, y compris en Ligue des champions face à Manchester City. En plus d'avoir délivré une passe décisive parfaite pour Viktor Gyokeres, Quenda a assumé son rôle de piston qu'il occupe également en championnat, mais avec d'autres prérogatives. Face à l'une des meilleures équipes d'Europe, l'ailier n'a pas été brillant défensivement mais il a au moins été en mesure de maintenir un équilibre et de jouer un rôle clé dans la transition.

Ces dernières semaines, la presse portugaise assurait que le prodige s'était montré volontaire à l'idée de progresser sur le plan défensif, au contact des spécialistes de l'effectif, et en prenant du rab à l'entraînement. "C'est un garçon très talentueux mais aussi très concentré et avec les pieds sur terre, a vanté son entraîneur il y a quelques mois. Je pense qu'il va être un grand joueur".





L'état d'esprit du jeune ailier a donc tout pour plaire à Luis Enrique et au PSG, dont le projet tourne désormais autour de jeunes potentiels discrets et studieux, à l'image de João Neves. Le couloir droit parisien, l'un des gros points forts de l'équipe, pourrait être renforcé par un joueur capable d'offrir encore plus de liberté à Achraf Hakimi, tout en sécurisant un peu mieux ses arrières. Cela permettrait aussi à Luis Enrique d'aller au bout de l'un de ses fantasmes, en replaçant Ousmane Dembélé dans des zones plus ouvertes, comme il l'avait fait à Marseille.



Paris face aux deux clubs de Manchester



Bref, l'éventualité ressemblerait à une évidence si le transfert n'apparaissait pas si complexe à mener. En prolongeant le contrat de son joyau en début de saison, le Sporting a également porté sa clause libératoire à 100 millions d'euros. Une manière de résister aux potentiels assauts hivernaux, alors que le club lisboète réalise un début de saison quasi-parfait, en championnat comme en Coupe d'Europe.





Après avoir enrôlé Ruben Amorim, Manchester United pourrait également être tenté de récupérer ses armes même si le technicien s'est engagé à ne pas piller l'effectif sportinguista cet hiver. Un transfert de Quenda en janvier suivi d'un prêt immédiat dans son club actuel, pour y finir la saison, pourrait être une solution. D'autant que le rival City, qui avait déjà envoyé des observateurs à plusieurs reprises, a également été convaincu par sa prestation en C1.



Les prix pourraient donc exploser mais le PSG a démontré, l'été dernier, qu'il était prêt à faire des efforts importants pour s'offrir les éléments les plus prometteurs d'Europe (60 millions pour Neves, 50 pour Doué, 40 pour Pacho). Et avec Quenda, il s'offrirait un potentiel immense. C'est Roberto Martinez qui le dit : "Il est promis à un avenir spectaculaire."