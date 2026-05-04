Très graves accusations de Cheikh Bara Ndiaye ...

Sa sortie était attendue. Elle a finalement eu l’effet d’une déflagration.



Cheikh Bara Ndiaye, figure offensive du camp de Ousmane Sonko, est monté au créneau à 21 heures précises, comme pour faire écho à la prise de parole de Bassirou Diomaye Faye, pour livrer une version explosive des relations au sommet de l’État.



Invité de Pape Mactar Diallo sur Walf, le député n’a pas tremblé. Mieux : il a ouvertement évoqué un pacte " secret " entre les deux hommes.



« Un cercle restreint était présent : Ayib Daffé, Ngagne Demba Touré, Moustapha Sarre, Abass Fall… Et ce jour-là, Diomaye a dit à Sonko : “Je te le réitère, je n’y dérogerai pas. En 2029, je serai ton directeur de campagne pour t’élire président.” »



Une déclaration lourde, que Cheikh Bara Ndiaye situe avec précision : " c'était le 15 août 2025, jour d’anniversaire de Sonko, lors d’une réunion de réconciliation organisée après la sortie polémique du leader de Pastef au King Fahd Palace ".



Alors, simple parole politique ou véritable pacte scellé ? Pour le député, il n’y a pas de doute. « S’il n’y avait pas de pacte, pourquoi aurait-il tenu de tels propos ? »



La suite est encore plus frontale. Relancé par le journaliste « Quel est donc le problème aujourd’hui ? », Cheikh Bara Ndiaye frappe là où ça fait mal : « Diomaye veut revenir sur sa parole. Il vise un second mandat. (...) Nous ne nous ferons pas duper par un gamin. (...) En 2029, qu’il plaise à Sonko ou pas, ce sera lui notre candidat. »



Le décor est planté : les lignes bougent et les ambitions se dévoilent.



Mais dans cette bataille de récits, Cheikh Bara ne doit jamais oublier ceci car elle est une réalité qui demeure : son immunité parlementaire, aussi protectrice soit-elle, n’est ni totale ni sans limites. Et dans un climat politique aussi électrique, chaque mot peut désormais peser lourd.



En attendant, Waly Diouf et lui sont les seuls à être au front pour SONKO qui forcément appréciera la posture des uns et des autres. Les Ministres et DG n'en parlons même pas....(Votre correspond ne peut être joint pour le moment, merci de laisser un message...."





































Igfm