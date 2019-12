Très mauvaise campagne arachidière : les travailleurs de la Sonacos Diourbel en sit-in, ceux de Ziguinchor vont manifester la semaine prochaine

Selon eux, moins de 500 tonnes d’arachide ont été collectées à ce jour. Un chiffre qu’ils collectaient en une journée lors des campagnes précédentes. Les travailleurs de la Sonacos Diourbel disent tenir l’Etat pour responsable de cette situation et lui demande de fixer des taxes à l’exportation et de bloquer les graines. Car, disent-ils, ils ne peuvent pas admettre que l’Etat subventionne des semences sélectionnées, l’engrais, ainsi que le matériel agricole, et que ces graines cultivées au Sénégal échappent aux entreprises locales.

Ces travailleurs disent craindre pour leurs emplois et soulignent que les 100 jeunes qui ont été recrutés pour cette présente campagne seront licenciés dès la semaine prochaine et les 200 autres qui devaient êtres recrutés dans les prochains jours ne viendront plus.

Même son de cloche à la Sonacos de Ziguinchor. « Aucun kilo d’arachide n’a atterri dans nos sécos. Nous risquons la fermeture. On n’a rien fait pour que ces graines restent ici. Ce n’est pas à nous de proposer des solutions, c’est à l’Etat de trouver des solutions à ce problème », a martelé Samba Badji, le Secrétaire général du syndicat des travailleurs sur la RFM, annonçant qu’une manifestation sera organisée la semaine prochaine pour dénoncer cette situation.





















leral