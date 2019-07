Tribunal de Kédougou / Exploitation illégale de l'or dans le parc de Niokolo Koba : Le verdict est tombé

Ce jeudi 04 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Kédougou a délibéré sur l'affaire de l'exploitation minière illicite dans le parc. Ainsi le tribunal a condamné le colonel A. Fall, le lieutenant S. Diop et Koussy Kouabene à 2 ans d'emprisonnement ferme.

Le capitaine Mamadou Marone à 6 mois d'emprisonnement ferme, Adama Diop directeur des mines et de la géologie de Kédougou à 1 an d'emprisonnement ferme, les chinois de 2 à 6 mois d'emprisonnement ferme, conformément à l'article 457 du code pénal. En plus de la confiscation de leur matériel, ils devront également s'acquitter d'une amende de 50 millions FCFA.

À cet effet, un spécialiste aura une durée de 6 mois pour évaluer les dégâts causés dans l'environnement. Par ailleurs, Dondo Keïta maire de Ninéfécha, Nfaly Camara, maire de Tomboronkoto, Oumar Kane, responsable des eaux, Boubacar Tamba de la société civile sont renvoyés des fins de poursuite...











dakaractu