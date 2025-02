Trois présumés voleurs déférés pour un vol de 8,4 millions FCFA à Keur Massar

Tout commence le 8 janvier dernier, lorsqu’un homme identifié sous les initiales A.S. dépose une plainte contre X à la Brigade de Recherches de Keur Massar. Il affirme avoir été victime d’un vol dans son véhicule, après avoir retiré 8,4 millions FCFA de son compte bancaire. La victime avait garé sa voiture devant une banque de la place pour répondre à un appel téléphonique. À son retour, son sac contenant l'argent avait disparu.







Les gendarmes, sous la direction du major Abdou Aziz Kandji, ont immédiatement exploité les images des caméras de surveillance. Ces dernières ont permis d’identifier le véhicule utilisé par les malfaiteurs.





Les investigations ont conduit à l’interpellation de P. Sagna à Thiès, grâce à la collaboration de la Section de Recherches de Thiès. Placé en garde à vue, il a avoué les faits et révélé l’identité de ses complices : M/ Sambe et B. Lougo Mendy, qui ont été à leur tour arrêtés.



Les trois suspects sont désormais entre les mains de la justice et devront répondre des charges retenues contre eux.

























































igfm