Troisième mandat, Côte d'Ivoire... : Tiken Jah Fokoly crache le feu

Le chanteur Tiken Jah Fokoly appelle à la résistance face à un éventuel troisième mandat des chefs d’État au Sénégal, au Guinée et en Côte d'Ivoire.



Invité ce dimanche à l'émission Grand Jury de la Rfm, la star ivoirienne du Reggae demande aux Présidents Macky Sall, Alassane Ouattara et Alpha Condé d‘écarter toute idée de troisième mandat.



«Pas de 3e mandat au Sénégal ou en Afrique, car ça bloque les nouvelles générations. Au Sénégal, Y en a marre n’acceptera jamais un 3e mandat de Macky Sall. Et, nous allons nous battre contre les Présidents qui ont décidé de faire un 3e mandat. Nous allons venir au Sénégal pour barrer la route à Macky Sall s’il se représente pour un 3e mandat», a-t-il martelé, depuis Abidjan, dans un entretien téléphonique.



«Je suis opposé farouchement à un troisième mandat en Afrique, parce que ce n’est pas bon pour l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants», insiste-t-il



Pour la prochaine présidentielle ivoirienne, Fakoly demande à Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo de se retirer définitivement de la politique. «Dans un État normal, Bédié, Ouattara et Gbagbo ne doivent plus diriger un pays. Ils ont fait leur temps. Ce sont des dirigeants qui appartiennent au passé. Ils ne doivent plus se représenter à une élection présidentielle», ressasse-t-il.



Mais, malheureusement, dit-il, il n’y a pas de société civile en Côte d’Ivoire comme au Sénégal. «Il n’y a pas d’opposition en Côte d’Ivoire. Il y a une guerre entre les élites politiques. Le seul combat des opposants était la libération de Gbagbo. L’opposition ivoirienne n’a jamais combattu pour la défense des intérêts des Ivoiriens», déplore Fokoly.