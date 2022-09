« Trophy Tour 2022 » / Le président Macky Sall fait la cour au Trophée : « Quant à toi Dame Coupe, le pays de la Teranga te déclare sa flamme ! »

C’est à une belle et enflammée déclaration « d’amour » qu’on a assisté ce mercredi, dans les jardins privés du palais de la république où le président de la république, Macky Sall, recevait la délégation de la FIFA et de la compagnie Coca Cola dans le cadre du Trophy Tour 2022.



Enthousiaste et surtout très confiant quant aux chances de la sélection nationale de gagner la Coupe du monde, il s’est lancé dans une déclaration à la fois ironique et empreinte de la Teranga sénégalaise, comme pour mieux apprivoiser le trophée tant convoité…



Face à une assistance enjouée, le président senegalais déclame… « Quant à toi Dame Coupe, le pays de la Teranga te déclare sa flamme ! »





































