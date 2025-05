«Truand, corrompu, raciste» : lettre à Yassine Fall et à l’ambassadeur d’Arabie saoudite, le calvaire d'une prof de maths à la retraite autour de la Kaaba

Mardi 25 mars, à La Mecque, Arabie saoudite. Il est 15 h 45. Fatimata Sow, une professeur de mathématiques en retraite est arrêtée aux alentours de la Kaaba par un policier saoudien en civil. La dame sortait d’une pharmacie faisant face à la porte 84 du Haram. Elle ne sera relâchée qu’à 1 heure du matin. Elle a raconté sa mésaventure dans une lettre adressée à la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et au représentant de Riyad à Dakar ainsi qu’à la Délégation au pèlerinage aux Lieux saints, «pour alerter les futurs pèlerins». Voici des extraits de sa correspondance reprise par L’AS.







«Quelques vérifications»



«Je suis appréhendée par un policier en civil. Rapidement, il me montre sa carte professionnelle où j'ai pu lire "Police". Il me demande mes papiers. Je lui tends mon passeport. Il ne savait pas lire le document. Il est en français. Confus, il hésite un moment, le met dans sa poche avant de me demander de le suivre. Je refuse et lui dis que j'ai aussi le visa en version électronique sur mon téléphone. Il insiste de le suivre pour quelques vérifications.



«D’autres prisonnières»



«Après une longue marche, on arrive enfin au poste de police, faisant face à la porte 79 du Haram. Sur place, j'ai trouvé d'autres femmes prisonnières comme moi que les policiers avaient ramassées dans des endroits différents. Même après avoir vérifié mon identité, les policiers ne m'ont pas libérée pour autant.



«Les femmes hurlent»



«Il était 21 h 45 quand le véhicule a quitté le poste de police. On nous parque dans des endroits différents. J'en profite pour faire mes ablutions mais il n'y avait pas d'espace pour prier. La pièce était pleine à craquer. Les femmes hurlent et cognent contre les portes en fer.



«En attendant la justice divine…»



«M. l'ambassadeur, comment un lieu aussi sacré peut-il avoir des fonctionnaires aussi corrompus ? Comment osent-ils souiller la terre sainte de La Mecque ? [J’espère que] ce policier truand, corrompu et raciste sera identifié, traqué, et sanctionné à la hauteur de ce préjudice que nous avons subi (une nuit de prières ratée) en attendant la justice divine.



Soupçons de corruption



«L'un [des policiers] m'a demandé si je parlais anglais. l'ai répondu par l'affirmative. Il a [demandé] si j'avais donné de l'argent au policier qui m'a arrêtée. J'ai dit non. ‘C'est la raison pour laquelle tu es là’, dira-t-il. Il m'a demandé de patienter et que nous serons libres dans 20 minutes.



«Jetées dehors comme des malpropres»



«Il est 1 heure du matin quand le policier en chef a fini de consulter les fiches préétablies pour que nous soyons enfin libres. On nous a jetées dehors comme des malpropres. Des femmes livrées à elles-mêmes, certaines étaient sur chaise roulante, d'autres sans moyen de transport; et pire, les policiers devant le portail ont même refusé de nous orienter pour prendre ne serait-ce qu'un taxi.»







































seneweb