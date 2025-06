Trump ne va pas tuer Khamenei « pour l'instant » mais prétend savoir où se trouve le guide suprême

Le président Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis savaient où se cachait le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pendant le conflit israélo-iranien, mais qu'ils ne souhaitaient pas sa mort « pour l'instant ».





Trump a appelé, dans une publication sur les réseaux sociaux, à une « reddition inconditionnelle » de l'Iran, alors que le conflit, qui dure depuis cinq jours, continue de s'intensifier.

« Nous savons exactement où se cache le soi-disant “Guide suprême” », a ajouté Trump. « C'est une cible facile, mais il y est en sécurité. Nous n'allons pas le tuer, du moins pas pour l'instant. Mais nous ne voulons pas que des missiles soient tirés sur des civils ou des soldats américains. Notre patience est à bout. »





Les propos de plus en plus virulents de Trump à l'égard du gouvernement iranien interviennent après qu'il a exhorté les 9,5 millions d'habitants de Téhéran à fuir pour sauver leur vie, en interrompant en même temps sa participation à un sommet international pour retourner à Washington afin de tenir des discussions urgentes avec son équipe de sécurité nationale.





Les commentaires sur Khamenei et les appels à la reddition sont intervenus peu après que Trump, dans un autre message, ait vanté le contrôle total du ciel au-dessus de Téhéran.

Dès les premiers jours du conflit, Trump aurait rejeté un plan présenté par Israël visant à éliminer Khamenei, selon un responsable américain au fait du dossier, qui n'était pas autorisé à commenter ce sujet sensible et s'est exprimé sous couvert d'anonymat.





Les Israéliens avaient informé l'administration Trump qu'ils avaient élaboré un plan crédible pour éliminer Khamenei. Mais des responsables de la Maison-Blanche ont informé les Israéliens que Trump s'opposait à une telle initiative. Les responsables de l'administration craignaient que ce plan n'enflamme le conflit et ne déstabilise potentiellement la région.





Trump est rentré à Washington après son déplacement abrégé au sommet du G7 dans les Rocheuses canadiennes tôt mardi, à un moment crucial de sa présidence.







Avec cinq jours de frappes de missiles, Israël a infligé des dommages considérables à l'Iran et estime pouvoir désormais porter un coup durable au programme nucléaire de Téhéran, notamment s'il obtient un peu plus d'aide du président républicain.



Mais un engagement américain plus important, peut-être en fournissant aux Israéliens des bombes anti-bunker pour pénétrer dans les sites nucléaires iraniens profondément souterrains ou en offrant un autre soutien militaire américain direct, comporte un risque politique énorme pour Trump.



De retour à Washington, Trump a exprimé sa frustration envers les dirigeants iraniens pour leur incapacité à parvenir à un accord. Il a déclaré qu'il souhaitait désormais une « véritable fin » du conflit et un « abandon total » du programme nucléaire de Téhéran.



« Ils auraient dû conclure l'accord. Je leur ai dit : "Concluez l'accord" », a déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. « Donc je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment d'humeur à négocier. »

L'Iran a insisté sur le fait que son programme nucléaire était exclusivement pacifique, et les agences de renseignement américaines ont estimé que Téhéran ne cherchait pas activement à se doter de la bombe.



Trump, qui tiendra une réunion de situation avec ses conseillers mardi, a progressivement plaidé publiquement en faveur d'un rôle américain plus direct dans le conflit. Ce changement de ton intervient alors que les États-Unis ont repositionné des navires de guerre et des avions militaires dans la région pour réagir si le conflit entre Israël et l’Iran s’intensifie davantage.