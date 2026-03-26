UGB : Dissolue par les autorités, la CESL maintient son mot d’ordre de grève illimitée

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a déclaré jeudi qu’elle poursuivrait sa grève illimitée jusqu’à ce que ses demandes soient satisfaites.



« Nous demandons aux étudiants de rester chez eux et maintenons le mot d’ordre de grève illimitée jusqu’à ce que nos revendications soient satisfaites », a déclaré Amadou BA, président de séance, lors d’une conférence de presse organisée en réponse à un communiqué diffusé la journée précédente par le conseil académique de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.



Le conseil académique, qui s’est réuni mardi pour étudier la situation actuelle de l’UGB «marquée par la persistance de la grève des étudiants», a décidé de se rassembler en août prochain.



L’objectif est d’évaluer la possibilité d’annuler ou non l’année ou un semestre, en fonction des suggestions des instances des UFR et de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL), comme le précise notamment un communiqué publié mercredi.



Depuis plusieurs semaines, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL), qui défend les droits des étudiants de l’UGB, est en grève pour contester la réforme du système d’attribution des bourses et exiger « de meilleures conditions sociales et d’études ».



Amadou BA soupçonne les autorités universitaires « de vouloir annihiler toutes velléités de revendications en décrétant la mort des associations des étudiants ». D’après le représentant de la Coordination des étudiants de Saint-Louis, l’organisation se dit tout de même « ouverte aux négociations et va rencontrer les autorités religieuses de la ville de Saint-Louis ».



Amadou BA a déclaré que la CESL aspire à adopter une approche similaire envers les autorités gouvernementales. Il a précisé que cette organisation est « la seule […] actuellement en marche dans les universités sénégalaises où les structures d’étudiants ont été dissoutes. »



Il estime que le communiqué du Conseil académique de l’UGB attise le conflit plutôt que d’apaiser la situation.









































Walf