URGENT -KARIM WADE demande à ses ..."Karimistes" de boycotter la Présidentielle

MOUVEMENTS DE SOUTIEN AU PRÉSIDENT KARIM WADE.



RÉSOLUTION GÉNÉRALE.



Les Mouvements de soutien se sont réunis en Assemblée générale le Samedi 23 Février 2019 à partir de 16 h à la permanence nationale du PDS OUMAR LAMINE BADJI sous la présidence de SALIOU DIENG chargé de mission du Président Karim WADE.



l'Assemblée Générale



- Considérant la Déclaration clairvoyante du Secrétaire Général National du PDS ,

Me ABDOULAYE WADE du 21 Février 2019 relative à la position du parti concernant l'élection présidentielle du 24 février 2019,

convaincu de l'existence d'un planning de hold-up électoral mis en place par Macky Sall,



l'Assemblée générale

- félicite le SGN Me ABDOULAYE WADE pour la pertinence de l'analyse et de l’historique des violations permanentes du droit à la libre participation des candidats,sur les orientations et décisions, l'Assemblée générale

- demande à tous ses membres de respecter et

d' appliquer les décisions prises par le SGN Abdoulaye WADE.



L'AG,

Sur les mouvements de soutien

- félicite leurs membres et responsables pour leur discipline constante et leur fidélité au Président Karim WADE

- leur exprime ses encouragements,

-et les invite à maintenir la mobilisation pour la défense de la démocratie.



Concernant la demande du SGN au candidat Karim WADE de continuer le combat avec les militants du PDS ,les sympathisants et les mouvements de soutien,

l’Assemblée générale -

- engage tous les membres et responsables de mouvements de soutien à maintenir la mobilisation pour accompagner le candidat Karim WADE jusqu'à la victoire.



Sur l'interpellation de SALIOU DIENG chargé de mission du Président Karim ,de sa femme et de leur enfant âgé de 6 mois.

l''Assemblée générale

- dénonce et

- condamne avec la dernière énergie cette forfaiture ,

- et exprime sa solidarité avec le chargé de mission Saliou DIENG et sa famille.



l'Assemblée exige la libération de leurs frères Pape Naaar Fall,Saliou Fall et Baba Kane tous détenus politiques séquestrés depuis un mois par le pouvoir de Macky SALL.

l'Assemblée générale

- félicite le Président Karim WADE ,

-se réjouit de la sérénité dont il fait montre durant toutes les épreuves et

-lui renouvelle sa loyauté sans faille et son engagement à ses côtés pour mener tous les combats .



Dakar,le 23 Février 2019.



l'Assemblée générale.