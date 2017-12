Un communiqué signé par la Cellule de Communication du Raam Daan, parvenu à la rédaction de Leral.net, a mentionné que «Thione Seck va porter plainte contre le journaliste Mamadou Mouhamed Ndiaye et le Journal «Libération», nous informe leral. «S

La Famille diocésaine de Dakar vient d’être encore éprouvée par le rappel à Dieu de Monsieur l’Abbé Hyacinthe THIANDOUM. L’Abbé s’est éteint à la Clinique Casahous de Dakar, le mercredi 28 septembre 2016, à l’âge de 58 ans.



Né le 10 mai 1958 à Niomar (Paroisse N.D de la Paix de Thiadiaye), l’Abbé Hyacinthe THIANDOUM, a été ordonné prêtre le 09 avril 1988 à Joal. En octobre 2008, il est chargé de la nouvelle fondation Saint Joseph de Fissel, mission qu’il exerça jusqu’à sa mort, dans un renoncement et une générosité pastorale extraordinaires. L’annonce de son décès laisse la Communauté chrétienne de Fissel orpheline d’un pasteur dévoué et proche de ses fidèles.



L’Archevêque, son presbyterium et l’ensemble de la Famille diocésaine de Dakar s’inclinent devant la mémoire de cet illustre pasteur. Ils présentent en outre leurs sincères condoléances à la famille naturelle de l’Abbé Hyacinthe, au Doyenné du Sine, et à la Communauté chrétienne de Fissel.







La messe d’enterrement de l’Abbé Hyacinthe THIANDOUM sera célébrée le lundi 03 octobre 2016, à 15h.30, à Fissel, précédée de la levée du corps à 09.00, à la morgue de l’Hôpital Principal et d’un temps de recueillement à la Cathédrale N.D des Victoires de Dakar.



Toute l'équipe Senejet présente ses sincères condoléances à la communauté chrétienne





(Metrodakar)