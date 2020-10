Un complot de la "milice " pour kidnapper le gouverneur américain Gretchen Whitmer déjoué par des agents d'infiltration

Un complot visant à kidnapper un gouverneur américain et à la mettre «en jugement» a été déjoué par des agents d'infiltration et des informateurs, selon le FBI.



Six hommes ont été inculpés devant un tribunal fédéral pour le plan, concocté par ce que les autorités appellent une «milice» - pour enlever le gouverneur démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer.



Sept autres ont été inculpés devant un tribunal d'État, accusés d'avoir tenté de cibler la police et le bâtiment du Capitole de l'État.



Le complot visant à kidnapper le politicien était en gestation depuis des mois, selon un affidavit du FBI, qui a révélé que le groupe avait répété l'agression en août et septembre.



Quatre des accusés prévoyaient de se rencontrer mercredi pour «effectuer un paiement sur les explosifs et échanger des équipements tactiques», a déclaré le FBI dans le dossier du tribunal.



Le FBI a cité l'un des suspects qui a déclaré que Whitmer «n'a pas du tout de freins et de contrepoids. Elle a un pouvoir incontrôlé en ce moment. Toutes les bonnes choses ont une fin."



Les six hommes inculpés devant le tribunal fédéral ont été arrêtés mercredi soir et risquent la prison à vie s'ils sont reconnus coupables.



Andrew Birge, l'avocat américain de l'ouest du Michigan, les a qualifiés d '«extrémistes violents».



Le complot a été arrêté grâce au travail d'agents d'infiltration et d'informateurs, a déclaré le gouvernement.



Par le biais de communications électroniques, deux des conspirateurs présumés «ont accepté d'unir les autres dans leur cause et de prendre des mesures violentes contre plusieurs gouvernements d'État qui, selon eux, violent la Constitution américaine», a déclaré le FBI.



La plainte pénale a identifié les six comme étant Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris, Brandon Caserta, tous du Michigan, et Barry Croft du Delaware.



Complot pour prendre des otages

Fox a déclaré qu'il avait besoin de 200 hommes pour prendre d'assaut le bâtiment du Capitole à Lansing et prendre des otages, y compris le gouverneur, selon le FBI.



Il a dit qu'il voulait juger Whitmer pour «trahison» et qu'il exécuterait le plan avant l'élection présidentielle du 3 novembre, a indiqué le gouvernement.



Le groupe s'est ensuite tourné vers la maison de vacances du gouverneur, a déclaré le FBI.



Lors d'une conférence de presse après la nouvelle des accusations criminelles, Gretchen Whitmer a remercié les autorités pour avoir porté plainte contre les «hommes malades et dépravés» accusés d'être derrière le complot.



«Si vous enfreignez la loi ou conspirez pour commettre des actes de violence odieux contre qui que ce soit, nous vous trouverons, nous vous tiendrons responsables et nous vous traduirons en justice», a-t-elle déclaré.



«Au cours des sept derniers mois, j'ai fait des choix difficiles pour assurer la sécurité de notre État. Ce sont des décisions déchirantes qu'aucun gouverneur n'a jamais eu à prendre. »



Elle a également accusé le président américain Donald Trump «d'attiser la méfiance, de fomenter la colère et de réconforter ceux qui répandent la haine, la peur et la division».