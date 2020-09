Un couple se livrait au trafic de cocaïne pour financer son mariage

Le couple M. Ciss et A. Diallo, âgés respectivement de 30 et 36 ans, a été déféré, hier jeudi, pour trafic international de stupéfiants et association de malfaiteurs.



Pour financer leur mariage, ils n'ont rien trouvé de mieux que de se transformer purement et simplement en trafiquants de cocaïne.



D’après le quotidien EnQuête qui donne l'information dans sa parution de ce vendredi, ils ont été arrêtés à la suite d’un contrôle de la police.



Le couple, en provenance de Dakar pour rallier la Guinée-Bissau, était en possession de haschich et de 7 plaques de 100 grammes.



D'après le journal, ils ont confié aux limiers qu’ils projetaient de se marier avec l’argent récolté dans le trafic de cocaïne.



En effet, il était convenu de vendre une plaque de 100 g à 100 000 Fcfa. Ce qui devrait leur rapporter un gain total de 2,1 millions Fcfa.