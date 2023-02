Un des bienfaiteurs des chanteurs Sidy Diop et Ibra Nadio tombe! Lat Thiam, le voleur des "Iphone" poursuivi par ...60 plaignants

Vous n'avez pas la berlue! En effet, dakarposte est en mesure de révéler que le sieur Lat Thiam, chanté par Sidy Diop et Ibro Nadio pour ses largesses (la vidéo postée en dit long), est tombé dans la nasse des perspicaces limiers du commissariat de police de la Médina.



En effet, ce voleur, qui n'a rien à envier à l'illustre Arsène Lupin est aux arrêts.

Il nous revient qu'il n'est pas le seul à tomber dans la nasse de Dame Justice. Son receleur répondant au nom de Pape Alioune Ndiaye, se disant marchand au marché Colobane, es également entre les mains des policiers.



Aux dernières nouvelles, le duo de chapardeurs, "spécialistes des IPHONES", a été déféré au parquet et compte tenu de la gravité des faits (ils sont poursuivis par une soixantaine de plaignants) Lat et Alioune Ndiaye risquent d'être placés sous mandat de dépôt.



Et, tout porte à croire que cette affaire est loin de connaitre son épilogue.



