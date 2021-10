Un homme d’affaire en bisbilles avec son épouse – Une affaire d’impuissance sexuelle ?

Un célèbre homme d’affaires a attrait son épouse devant la barre. Il accuse cette dernière d’adultère car celle-ci se serait mariée secrètement avec quelqu’un d’autre dans le plus grand secret et à son insu. Il en aurait été informé par l’homme en personne qui a " épousé" sa femme.

Mais dans cette affaire subsistent des zones d’ombre. Comment et pourquoi une femme mariée avec un homme réputé aisé financièrement peut-elle se lever un beau jour et quitter le domicile conjugal sans crier gare ? Pourquoi une femme mariée peut-elle se remarier une seconde fois à l’insu de son époux légitime ?

Il revient à dakarposte qu'en sourdine, la dame en question laisse entendre à ses proches qu’en réalité son mari qui lui colle tous les pêchés d'israël aurait des problèmes sexuels. En d’autres termes, il serait impuissant.

De quel homme d’affaires s’agit-il ? Notre langue au chat. Du moins, pour le moment!

