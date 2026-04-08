Un individu heurté mortellement par le TER

Selon des informations de dakarposte, un individu a été a été percutée mortellement par le TER.



Selon nos radars fureteurs, le drame s'est produit ce matin , aux environs de 6 heures du matin, à Yeumbeul.



Aux dernières nouvelles, la circulation sur la ligne du Train Express Régional (TER) au Sénégal, qui avait été totalement interrompue ce mercredi 8 avril 2026 matin suite à un incident technique (début d'incendie à Rufisque), a repris progressivement.





Nous y reviendrons amplement !