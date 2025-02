Un mois ferme pour l’intrus de chez Sonko à Ziguinchor

Le tribunal des flagrants délits de Ziguinchor a condamné, ce mardi, Ahmeth Ndiaye à une peine de prison d’un mois ferme pour intrusion dans un domicile privé et injures publiques envers la famille du Premier ministre Ousmane Sonko, rapporte l’Agence de presse sénégalaise. Ahmeth Ndiaye, directeur des buildings de l’entreprise Ecotra, comparaissait pour des faits d’agression, d’intrusion et d’injures publiques à l’encontre de la famille du chef du gouvernement. Il pourra sortir de prison le 4 mars.



Lors de l’audience, Ndiaye a reconnu avoir proféré des propos « désobligeants », qu’il a justifiés par un « coup du destin ». Il a précisé qu’il connaissait les deux frères du Premier ministre depuis longtemps et qu’il n’avait aucune animosité à leur égard.







Au début du procès, cependant, il avait nié s’être présenté sur les lieux armé.



La famille du Premier ministre, par la voix de ses avocats et de ses deux frères présents à l’audience, a exprimé son pardon pour ce « geste inconscient » d’Ahmeth Ndiaye. Elle a également indiqué qu’elle ne réclamait pas de dommages et intérêts à l’encontre du mis en cause.















































Walf