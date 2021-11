Un nouveau variant du Covid-19 identifié en Afrique du Sud suscite l'inquiétude

Après l'Allemagne, la France vient de suspendre les arrivées en provenance d'Afrique australe après la découverte d'un nouveau variant du Covid-19 dans cette région.



Dans les faits, la France suspend immédiatement les arrivées en provenance de sept pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, en raison de "la découverte d’un nouveau variant du coronavirus particulièrement préoccupant", ont annoncé les services du Premier ministre.



Cette mesure, appliquée "pour une durée minimale de 48 heures", concerne également les voyageurs venant du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, de Mozambique, de Namibie et d’Eswatini. "Les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l’un de ces pays sont invitées à se signaler aux autorités et à réaliser dans les meilleurs délais un test de dépistage RT-PCR", ajoute également Matignon.



Côté allemand, l'entrée du territoire sera refusé aux voyageurs étrangers en provenance d'Afrique du Sud, a annoncé vendredi le ministre sortant de la Santé allemand Jens Spahn.



Cette règle, qui s'appliquera à partir de vendredi soir, concernera l'Afrique du Sud et "probablement les pays voisins", a-t-il ajouté. Seuls les citoyens allemands seront autorisés à rentrer, en respectant une quarantaine de 14 jours, même s'ils sont vaccinés.



Paris et Berlin ont suivi la recommandation que la Commission européenne avait émise plus tôt ce vendredi.



"La Commission européenne proposera, en étroite coordination avec les États membres, d'activer le frein d'urgence pour interrompre les voyages aériens en provenance de la région d'Afrique australe en raison du variant B.1.1.529", avait ainsi indiqué dans un tweet la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.





Ce jeudi, Israël et le Royaume-Uni avaient déjà interdit les vols en provenance de six pays africains en raison de l'émergence de ce nouveau variant du Covid 19 détecté en Afrique du Sud. La quarantaine sera obligatoire à toute personne arrivant d'Afrique du sud, de Namibie, du Lesotho, du royaume d'Eswatini, anciennement le Swaziland, du Zimbabwe et du Botswana, a annoncé le secrétaire d'Etat britannique à la Santé, Sajid Javid :



"Nos scientifiques sont très préoccupés par ce variant - je le suis aussi, bien sûr - et c'est l`'une des raisons pour lesquelles nous avons pris ces mesures aujourd'`hui. Je dois dire que nous n'en savons pas assez sur ce variant. Personne ne sait."



Le variant qui a été identifié en Afrique du Sud est actuellement connu comme le B.1.1.529.



Il suscite l'inquiétude car il porte un "nombre extrêmement élevé" de mutations, ce qui signifie qu' à ce stade, les scientifiques sud-africains ne sont pas certains de l'efficacité des vaccins existants contre cette nouvelle forme du virus.



Joseph Phaahla, ministre sud-africain de la Santé, s'est exprimé à son sujet jeudi :



"L'équipe de scientifiques va étudier ce variant et nous donner de plus amples informations au cours du week-end, nous serons alors mieux armés. Mais bien sûr, compte tenu de l'expérience des 21 derniers mois, nous pouvons presque prédire comment la situation va évoluer. Comme dans le cas du variant Delta qui a commencé à Gauteng, vous pouvez être surs que lorsque les gens commenceront à se déplacer de plus en plus au cours des prochaines semaines et ce sera parti."



Le groupe de travail technique de l'Organisation mondiale de la santé doit se réunir pour évaluer la dangerosité de ce nouveau variant découvert en Afrique du sud et pourrait décider de lui donner ou non un nom issu de l'alphabet grec.



A ce jour, 22 cas ont été signalés et ce variant touche principalement des jeunes, selon l'Institut national des maladies transmissibles. Des cas ont également été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud.