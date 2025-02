Un réseau de trafic illicite de médicaments démantelé à Dakar

L’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), en collaboration avec la Gendarmerie nationale, a annoncé le démantèlement d’un réseau de trafic illicite de médicaments et autres produits de santé à Dakar.



L’opération, menée dans le quartier de Yoff, a permis de saisir une « importante quantité de médicaments et de mettre en examen plusieurs individus ».





Une opération rondement menée



La même source indique que l’intervention, qui s’est déroulée ce vendredi , est le fruit d’une « enquête minutieuse menée par la Direction de l’Inspection pharmaceutique, de la Surveillance du marché et des Vigilances de l’ARP ».



Par ailleurs grâce à des renseignements précis, les autorités ont pu localiser un réseau de trafic illicite de médicaments et autres produits de santé.



Le communiqué précise que lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont saisi une quantité importante de médicaments et autres produits de santé, ainsi que des « documents administratifs », notamment « des tickets de consultation et des registres des malades et clients ».



L’ARP souligne que la personne mise en cause était absente lors de l’opération.



Toutefois, trois individus exerçant des fonctions de gestion ont été interpellés et placés à la disposition de la Brigade de Gendarmerie de la Foire pour les besoins de l’enquête.



Un coup dur porté au marché parallèle



L’ARP a rappelé que la lutte contre le trafic illicite des médicaments contrefaits ou de qualité inférieure demeure une priorité nationale afin de garantir la sécurité sanitaire des populations.



L’ARP a félicité les pharmaciens inspecteurs ainsi que les Forces de Défense et de Sécurité pour leur engagement et leur vigilance dans cette lutte cruciale pour la santé publique.





















































WALF