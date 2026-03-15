Un ressortissant étranger déféré au Parquet pour vente de viande de chat et séjour irrégulier

Des faits découverts par hasard à la Corniche



Tout commence le 12 mars 2026, en fin d’après-midi, à proximité de l’Ambassade du Mali. Un préposé au parking, vigilant, remarque un homme descendant des rochers de la Corniche avec un sachet au contenu suspect. Intrigué, il décide de le filer discrètement et ce qu’il découvre le pousse à alerter immédiatement les forces de l’ordre : l’individu est en train d’égorger un chat à l’aide d’un tesson de bouteille. Les éléments de sécurité en faction dans le secteur interviennent sans délai et procèdent à l’interpellation du mis en cause.



Une version des faits contredite par les témoignages



Lors de son interrogatoire, le suspect reconnaît avoir tué deux chats, mais affirme que la viande était uniquement destinée à sa consommation personnelle. Une explication que les investigations vont rapidement démentir.



Plusieurs témoins interrogés décrivent en effet l’homme comme un vendeur de viande ambulant bien connu, opérant régulièrement sur l’Avenue Cheikh Anta Diop et le long de la Corniche. Un fonctionnaire de police confirme, de son côté, avoir croisé ce même individu à plusieurs reprises en soirée, proposant de la viande contenue dans un bol aux passants. Les enquêteurs établissent également qu’il fréquentait assidûment les abords de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) pour y écouler sa marchandise.



Un étranger en situation irrégulière



Outre les infractions liées à la vente de produits impropres à la consommation et au vagabondage, il est apparu que le mis en cause, ressortissant étranger, se trouvait sur le territoire sénégalais sans titre de séjour valable, en violation de la réglementation en vigueur relative à l’immigration.





Placé en garde à vue à l’issue de son interpellation, il a été déféré devant le Procureur de la République au terme de la procédure légale.







































































Le Soleil