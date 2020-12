Une autorité du pays présenterait des troubles de la mémoire

C'est connu, parfois, la mémoire manque. Souvent, le stress ou la fatigue sont les causes de la perte de mémoire, mais d'autres causes ne sont pas à négliger... Les facteurs de la perte de mémoire sont divers. Il peut s'agir de facteurs : émotionnels allusion faite au stress, à l' appréhension, à l'angoisse, et/ ou peur de l'échec, etc...



De plus, avec l'âge, il y existe un vieillissement normal de nos cellules. Il est donc évident que l'on retient moins bien à 80 ans qu'à 20 ans !

Néanmoins, une perte de mémoire inhabituelle et persistante, parfois associée à d'autres symptômes peut être le signe avant-coureur d'une maladie. Au lieu de s'alarmer inutilement, il est préférable de consulter un spécialiste en cas de doute. Ce que doit faire impérativement les proches de cette autorité du Sénégal qui présenterait des troubles de la mémoire. Du moins, si tel est le cas.

Quoi qu'il en soit, "la maladie de l'autorité, gérée au plus haut sommet de l'Etat" alimente les débats un peu partout.



Nous y reviendrons amplement