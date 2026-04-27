Une autre CAN prévue au Maroc reportée : le désordre se poursuit au sein de la CAF

Décidément, l’organisation des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF) continue de poser question. Selon une note interne de la CAF, révélée par Sportnewsafrica cité par Afrikfoot, la CAN de futsal 2026 ne se tiendra finalement pas en avril comme initialement prévu.



Un nouveau report qui confirme l'amateurisme de la CAF



La compétition est désormais reprogrammée du 12 au 21 octobre… toujours au Maroc.



Un report tardif, officialisé alors que plusieurs sélections nationales étaient déjà en pleine phase de préparation.



Des fédérations non respectées



Ce timing pose problème. Car certaines fédérations avaient déjà engagé des moyens financiers – souvent limités – pour préparer cette échéance.



Dans une discipline comme le futsal, où les budgets sont généralement restreints, ce type de changement de calendrier représente un vrai coup dur.



CAN Futsal, CAN féminine… Un scénario qui se répète



Ce report rappelle fortement celui de la CAN féminine 2026, également décalée dans des conditions similaires.



Une répétition qui interroge sur la gestion globale du calendrier par la CAF, et sur l’anticipation des compétitions.



D’ailleurs, l’organisation de cette CAN de futsal n’avait déjà rien de classique. Triple tenant du titre, le Maroc avait récupéré l’événement à la dernière minute, via une décision actée le 31 décembre 2025, faute de candidat.



Un contexte particulier… qui n’a visiblement pas suffi à éviter ce nouveau couac.























































igfm