Une base de l’ONU attaquée dans le nord du Mali

L'ONU a été visée par une attaque terroriste au Mali. Au moins dix Casques bleus tchadiens ont été tués dimanche 20 janvier dans une "attaque terroriste complexe" d'un camp de la mission de l'ONU dans le nord-est du Mali selon un dernier bilan de l'organisation. Un précédent bilan faisait état d'au moins huit morts. 25 autres personnes ont été blessées. L'attaque s'est produite dans la matinée à Kidal, à quelques 200 km au sud du camp d'Aguelhok.



Le représentant du secrétaire général de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Annadif, a condamné une "attaque ignoble et criminelle contre les Casques Bleus [tchadiens]". "Les Casques Bleus de la Minusma à Aguelhok ont repoussé une attaque complexe, lancée par des assaillants arrivés à bord de nombreux véhicules armés", a indiqué la mission de l'ONU dans un communiqué.



"Cette attaque complexe et lâche illustre la détermination des terroristes à semer le chaos ; elle exige une réponse robuste, immédiate et concertée de toutes les forces pour anéantir le péril du terrorisme au Sahel", a déclaré M. Annadif, cité dans le communiqué.