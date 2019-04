Une célèbre boîte de nuit dans une affaire de « goordjigueen » mineurs

La pêche a été bonne au niveau de la sûreté urbaine. Des « goordjigueen » sénégalais sont encore tombés dans les mailles de la police. Les poulains du commissaire Dramé ont réussi un bon coup.



Un certain D. Camara qui était recherché pour une affaire de sc*nd*le s**uel, vi*l, acte contre nature et détournement de mineur a reçu une plainte déposée par le nommé C. Mbaye. La victime âgé de 17 ans s’est rendue à la police avec sa tante et a révélé que le sieur D. Camara faisait des rapports s*xu*ls par voie an**le avec lui. Une enquête s’en est suivie et a permis de cueillir l’accusé chez lui à Pikine Tally Bou Makk. Ce dernier reconnaît les faits lors du procès-verbal et dénonce un certain E.H.Sakho .