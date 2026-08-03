Une célèbre influenceuse au cœur d'un détournement de 100 millions de F CFA : restitution partielle et promesse de remboursement

Interpellée puis remise en liberté provisoire dans le cadre d'une enquête portant sur le vol de 100 millions de francs CFA au détriment d'un commerçant, l'influenceuse connue sous le pseudonyme de « Bébé Réma » se trouve désormais contrainte de respecter scrupuleusement ses engagements financiers. Impliquée dans cette affaire à hauteur de 19 millions de francs CFA, la jeune femme a d'ores et déjà restitué un véhicule de tourisme acquis grâce aux fonds frauduleux, versé une somme de 5 millions de francs CFA en espèces, et s'est engagée formellement à apurer le solde restant par le biais de versements échelonnés.



L’influenceuse avait été appréhendée par la Brigade de recherches de Keur Massar en compagnie de sept autres individus. Les membres de ce groupe sont poursuivis pour des chefs d'accusation graves, notamment extorsion de fonds sur mineur, recel et blanchiment de capitaux. Selon les révélations du quotidien Libération, la quasi-totalité des suspects a bénéficié d'une mise en liberté provisoire à la suite d'une procédure de médiation pénale.

Le journal précise en outre que certains protagonistes cités dans le dossier sont parvenus à quitter le territoire national avant que le scandale n'éclate.

Le commerçant spolié exerce ses activités au marché de Sandaga. Son fils, âgé de 18 ans, s'était épris de l'influenceuse.

Mettant à profit l'inclination sentimentale du jeune homme, « Bébé Réma » aurait élaboré un stratagème sophistiqué afin de l'inciter à détrousser son propre père. C'est ainsi qu'un montant supérieur à 100 millions de francs CFA a été capté par le réseau criminel, jusqu'à ce que le père du jeune homme ne surprenne ce dernier en flagrant délit. Après avoir recueilli ses aveux, le commerçant a déposé une plainte formelle, bien que le mode opératoire exact n'ait pas encore été divulgué par la publication.

L'affaire est cependant loin d'être close. Si huit des mis en cause, au premier rang desquels figure « Bébé Réma », ont consenti à restituer une fraction des sommes dérobées, les autres membres de la bande se sont volatilisés et font l'objet d'une recherche active par les forces de l'ordre.

