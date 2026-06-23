Une défense en chute libre : Nabil DJELLIT tacle Kalidou KOULIBALY

«Avec un tel niveau défensif, le Sénégal ne peut rien espérer. Les Lions sont au bord du précipice, synonyme d’un flop inattendu», a lâché sur le réseau social X (ex-twitter) le journaliste Nabil DJELLIT, dans une analyse sans complaisance après la nouvelle contre-performance des Lions de la Teranga face à la Norvège. Une critique forte qui résume l’inquiétude grandissante autour de la sélection sénégalaise, déjà mise en mal lors de son premier match contre la France, et de nouveau exposée défensivement. Entre erreurs de placement, manque de coordination et naïveté dans les phases critiques, le bloc défensif sénégalais apparaît en grande difficulté dans cette phase de groupes.



Au cœur des critiques, le capitaine Kalidou Koulibaly symbolise malgré lui ces difficultés. Habituellement leader et garant de la stabilité défensive, il semble actuellement en manque de rythme et d’impact dans les duels, ce qui fragilise davantage une arrière-garde déjà sous pression.































































































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